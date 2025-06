Trascorri l'estate a suon di tornei di Mario Strikers: Battle League Football, oggi in promo Amazon

Mario Strikers: Battle League Football oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 13% che fa calare il prezzo dell'esclusiva Nintendo a 51,90€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: Nintendo, si sa, è bottega cara e le sue esclusive tende a scontarle poche volte e con percentuali che non sempre fanno calare drasticamente i prezzi dei suoi giochi. Questo titolo, Mario Strikers: Battle League Football, è un titolo sicuramente curioso e divertente da giocare in compagnia, perfetto per affrontare le serate estive insieme ai propri amici, sfidandosi in una serie di tornei "calcistici"... o quasi calcistici!