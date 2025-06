Due celebri giochi di The Elder Scrolls costano meno ora: Bethesda sembra aver abbassato i prezzi su Xbox

Per la precisione, entrambi costano 7,99€ nel caso in cui si sia abbonati a Game Pass , considerando anche lo sconto aggiuntivo dato dalla presenza dei due titoli all'interno del catalogo del servizio Microsoft.

Sembra che Bethesda abbia attuato una riduzione di prezzo per due titoli classici del suo catalogo, appartenenti alla celebre serie di The Elder Scrolls: almeno su Xbox Store, possiamo vedere che The Elder Scrolls 3: Morrowind e The Elder Scrolls 4: Oblivion costano meno.

Per quanto riguarda Oblivion, stiamo parlando ovviamente del gioco originale, non di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered che è appena uscito, dunque si parla di due titoli decisamente datati, ma rappresentano comunque dei grandi classici.

Un'immagine da The Elder Scrolls III: Morrowind

In particolare, The Elder Scrolls III: Morrowind rappresenta un acquisto ancora molto interessante, visto che non è stato ancora rielaborato in un'edizione moderna e, soprattutto, è un RPG che ha ancora molto da dire in termini di costruzione del mondo, storia e meccaniche di progressione e ruolo.

Potete trovarli entrambi su Xbox Store ai seguenti link:

Non è chiaro se il prezzo in questione sia destinato a rimanere come nuovo standard permanente, ma non essendo parte di iniziative particolari in questo momento sembra che si tratti di un caso del genere.