Alla serie TV di God of War per Amazon lavora una sceneggiatrice di The Witcher su Netflix

Anche God of War è tra i tanti titoli PlayStation destinati a ricevere un adattamento in altro medium, in questo caso si parla di una serie TV live action prodotta da Amazon Studios, che a quanto pare avrebbe trovato una sceneggiatrice tra gli autori della serie The Witcher di Netflix.

Questo strano incrocio di destini è riportato da Redanian Intelligence, fonte sempre molto attenta a ciò che riguarda il mondo di The Witcher, la quale riferisce che Tania Lotia, una delle autrici della serie The Witcher per Netflix, sarebbe passata ad Amazon per scrivere la sceneggiatura dell'adattamento televisivo delle avventure della serie PlayStation di Santa Monica Studio.

Lotta ha lavorato in precedenza come sceneggiatrice e produttrice in diverse serie popolari come The Witcher, Invincible, Carnival Row, Swamp Thing e altro, dimostrando una notevole esperienza nell'ambito.