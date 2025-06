MindsEye a confronto tra PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S in un video, è un mezzo disastro su tutte le console

Risoluzione bassa e versione Xbox Series S bistrattata

Con un framerate bloccato a 30 fps, sarebbe lecito aspettarsi una risoluzione nativa elevata, ma non è questo il caso. Su PS5 e Xbox Series X il gioco gira in 4K upscalato, partendo da una risoluzione nativa dinamica che oscilla tra i 1080p e i 720p. Lo stesso vale per PS5 Pro che, nonostante la maggiore potenza della GPU, pare non venga sfruttata a dovere. In compenso, la console mid-gen di Sony presenta texture, dettagli del terreno e ombre leggermente migliori. Un po' poco per un titolo classificato come "PS5 Enhanced".

Su Xbox Series S, invece, la risoluzione è di 1080p upscalata da una base che varia tra i 540p e i 432p, talmente bassa da compromettere visibilmente la qualità dell'immagine. Inoltre, questa versione soffre di problemi con le texture, ombre rimosse e clipping dell'illuminazione. ElAnalistaDeBits parla di un'ottimizzazione completamente assente per questa console.

In generale, il parere del tech enthusiast è lapidario: "Oggettivamente, MindsEye è un gioco con un comparto tecnico e prestazionale ben lontano dall'essere passabile. Senza entrare nei dettagli del suo gameplay e concentrandosi solo sulla sua ottimizzazione, non vale la pena acquistare MindsEye."

MindsEye non sembra aver convinto neppure la stampa specializzata. Anzi, il contrario: al momento è il gioco con le valutazioni peggiori del 2025.