Per i giocatori MindsEye sta usando i bot per elogiare l'opera, ma il team nega: sono solo sinceri fan!

In breve, non piace a nessuno... o quasi, ai bot infatti piace .

MindsEye è un mezzo disastro, è difficile girarci attorno: l'opera che dovrebbe dare il via al mondo di Everywhere di Build a Rocket Boy, ovvero una sorta di metaverso creativo nel quale radunare diversi progetti e permette agli utenti di creare i propri giochi, è un mix di bug e brutte idee di gameplay.

La situazione dei presunti bot di MindsEye

Online sono infatti presenti diversi commenti, molto simili tra loro, che elogiano il videogioco con frasi del tipo "Sto amando la storia, teoria della simulazione - antica AI. Ho incontrato solo qualche bug, ma altri non sono stati così fortunati. Ricordatemi cosa è successo a Cyberpunk al lancio."

Altri messaggi da account molto sospetti usano tutti il termine "pelle d'oca" (goosebumps) e presentano il gioco come una sorta di pubblicità, rimandando al trailer e ricordando le piattaforme sulle quali è disponibile. Innegabilmente, è facile pensare che siano bot.

L'account ufficiale di Build a Rocket Boy nega però ogni accusa scrivendo: "Hey, grazie per la segnalazione. Ci prendiamo un attimo per fare chiarezza sulla situazione e negare la questione e qualsiasi altra affermazione falsa che sta circolando. Build a Rocket Boy non ha mai usato dei bot e mai li userà. Siamo felici di vedere che i giocatori adorano il nuovo aggiornamento di MindsEye" e chiude il tutto con l'hashtag "NoBots".

Questa è la dichiarazione ufficiale, ma i giocatori nei commenti in media affermano di non credere alle parole del team e che, in ogni caso, di certo BaRB non confermerebbe la cosa. Sulla base di quanto avete visto, potete anche voi farvi la vostra opinione a riguardo.

Perlomeno il team di MindsEye ha ammesso tutti i problemi e promesso soluzioni con vari aggiornamenti.