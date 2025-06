Google non ve l'ha detto, ma Gemini ora può anche analizzare i video

L'applicazione Gemini di Google ha introdotto in maniera furtiva una novità piuttosto interessante: la possibilità di caricare dei video per farli analizzare all'intelligenza artificiale . Questa nuova funzione non è stata pubblicizzata granché da Google, ma pare già attiva sull'app.

Come Gemini analizza i video

Le capacità analitiche di Gemini si spingono fino alla generazione di descrizioni ambientali dettagliate, dimostrando una comprensione contestuale profonda. I colleghi di 9To5Google hanno infatti osservato che, a fronte della richiesta di una descrizione di una scena, Gemini abbia fornito un resoconto evocativo e minuzioso

Le risposte di Gemini su un video caricato da 9to5google

"Sembra una scena tranquilla di una foresta in autunno", scrive Gemini. "Un sentiero stretto, coperto di foglie cadute nei toni dell'arancione, del marrone e del giallo, si snoda tra gli alberi. Gli alberi stessi sono un bellissimo mix di rossi, arancioni e gialli dorati, indicando il culmine della stagione del foliage autunnale. La luce del sole filtra attraverso i rami, creando giochi di luce e ombre sul sentiero e mettendo in risalto i colori vivaci delle foglie. C'è un'atmosfera pacifica e serena, perfetta per una passeggiata tranquilla in mezzo alla bellezza della natura. Il fruscio delle foglie calpestate esalta ulteriormente l'esperienza della foresta autunnale."

Il processo per caricare un file video su Gemini è invece intuitivo e si integra nell'interfaccia utente esistente. Accedendo al menu "più" e selezionando "Galleria" o "File", gli utenti potranno individuare e scegliere il video desiderato. È importante notare che l'attivazione di questa funzionalità potrebbe non essere ancora universale per tutti gli account, e in alcuni casi il file video potrebbe apparire in grigio, impedendone il caricamento. Questa fase di rollout graduale è tipica delle nuove implementazioni tecnologiche di larga scala, volte a garantire la stabilità e l'efficienza del servizio.

Voi siete riusciti a provarla? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Google rilascia Gemini 2.5 Pro: il nuovo modello è stabile e disponibile anche per utenti free.