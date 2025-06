L'attore protagonista di MindsEye sta coi giocatori: non si può pagare prezzo pieno per un gioco incompleto

MindsEye ha vari problemi, ma è chiaro che è stato pubblicato prima che l'opera fosse veramente completa, almeno a livello tecnico. Si tratta di una situazione frustrante per i fan che avevano visto del potenziale, ma è ancora più frustrante per chi ci ha lavorato e non ha controllo sulla cosa, come l'attore Alex Hernandez che interpreta il protagonista Jacob Diaz.

Le parole dell'attore di MindsEye

"Per qualche ragione, la compagnia ha deciso di pubblicare qualcosa che aveva dei problemi e poi occuparsene successivamente. Ovviamente non siamo stati i primi a fare qualcosa del genere, un esempio molto noto è Cyberpunk. In qualità di giocatore e di consumatore, non amo questo modello. Non mi piace che le cose vadano in questo modo."

"Dal punto di vista di un consumatore, e sono sicuro che molte persone la vivano in questo modo, penso che a lungo termine sia più un danno che una cosa positivi per la tua reputazione pubblicare qualcosa la cui qualità non sia al 100% e richiedere di pagare il 100% del prezzo."

La soluzione di Hernandez è di pubblicare i giochi in formato beta gratuito o chiedere meno denaro nel mentre si risolvono i problemi (che è poi il concetto dell'accesso anticipato di Steam). "Non so cosa spinga le compagnie a mettere in atto un beta testing senza chiamarlo in questo modo. Io, in qualità di consumatore, preferirei saperlo sin dall'inizio, perché almeno ho idea di cosa avrò a disposizione".

In ogni caso il gioco non ha deluso molti giocatori, visto che le vendite non paiono positive. La conseguenza è anche che il team di MindsEye starebbe dando il via a grossi licenziamenti.