Peak arriva a 2 milioni di giocatori e promette tante novità

Alcune patch sono già state pubblicate, ma per ora sono servite solo per risolvere alcuni bug e migliorare la stabilità del videogioco.

Peak continua la scalata verso il successo e raggiunge ora oltre due milioni di copie vendute in circa una settimana, un risultato che stupisce anche gli sviluppatori, ovvero Aggro Crab (Another Crab's Treasure) e Landfall (Content Warning), i quali paiono interessati a realizzare aggiornamenti per questo titolo coop.

Cosa aspettarsi da Peak

Per il momento le due compagnie non hanno condiviso dettagli su questi aggiornamenti e non hanno indicato quando potrebbero arrivare le novità per Peak: semplicemente dovremo attendere quando saranno pronti. Ciò che invece hanno confermato che la localizzazione in altre lingue è in arrivo così che più giocatori possano godersi l'opera senza le difficoltà della barriera linguistica.

I due team hanno anche svelato che è in arrivo un po' di merchandise per Peak: non è chiaro di cosa si tratti (T-Shirt? Pupazzi con la forma dei personaggi?) ma certamente gli autori vogliono capitalizzare sul successo del videogioco, fintanto che è fresco.

Certamente però arriveranno nuovi update per risolvere i bug, così come i problemi di disconnessione, con le prestazioni e con l'audio e i microfoni; tutto questo avrà la priorità sui nuovi contenuti.

Se non conoscete il gioco, sappiate che Peak è un titolo di arrampicata che può essere giocato da soli ma è pensato prima di tutto come titolo cooperativo. Ogni giorno c'è una nuova montagna da scalare divisa in quattro biomi: arriva in cima non è semplice e bisogna gestire la stamina, le poche risorse e usare gli strumenti sparsi lungo il percorso.