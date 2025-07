Peak ora è localizzato in italiano grazie all'ultima patch

Il nuovo fenomeno di Steam

Va detto che Peak non presenta una quantità eccessiva di testo da leggere, con la maggior parte dei testi che riguardano i menu e l'interfaccia, ma fa comunque piacere che ora siano stati tradotti anche nella nostra lingua e molte altre.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un videogioco cooperativo basato su arrampicate e sopravvivenza che è diventato molto popolare su Steam, tanto da aver raggiunto quota 5 milioni di copie in meno di un mese. Nel gioco interpretiamo un gruppo di scout naufragati su un'isola misteriosa. L'unica via di salvezza? Scalare la montagna al centro dell'isola. Più facile a dirsi che a farsi, dato che nel mentre dovremo attraversare quattro biomi pericolosi: costa, tropici, regione alpina e caldera vulcanica.

Il gameplay è semplice ma impegnativo: ogni errore può essere fatale. La scalata richiede cooperazione, pianificazione e gestione delle risorse. Anche se è possibile affrontare Peak in solitaria, il fulcro dell'esperienza è nella co-op a quattro giocatori con chat vocale di prossimità.