Peak è tra i giochi aggiunti a GeForce Now questa settimana, scopriamoli tutti

Nvidia ha annunciato i giochi aggiunti a GeForce now questa settimana. Per chi non lo conoscesse, si tratta del suo servizio di cloud gaming in abbonamento. Tra le novità spicca Peak, "il gioco indie che ha raggiunto il 12° posto tra i più giocati su Steam al lancio." PEAK è un gioco di scalate da giocare in cooperativa, creato da Aggro Crab e Landfall (gli stessi di Content Warning). Il giocatore e la sua squadra devono scalare "una montagna enigmatica posta su di un'isola fuori dal comune. Ogni salita è diversa: richiede collaborazione, ingegno e la giusta dose di caos."