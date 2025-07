Peak ha venduto una quantità mostruosa di copie, annunciano gli sviluppatori

Aggro Crab ha svelato le vendite fatte finora da Peak , il suo gioco di arrampicata cooperativo, che sono davvero impressionanti. Lanciato il 16 giugno 2025, quindi meno di un mese fa, ha già venduto 5 milioni di copie . Sì, avete capito bene. In termini di numero di copie è uno dei giochi premium più venduti dell'anno, quantomeno su PC.

I fattori del successo

Peak ha diverse caratteristiche che hanno contribuito al suo successo: un prezzo davvero basso (7,49 euro), un gameplay semplice e intrigante, soprattutto quando lo si gioca in cooperativa, e l'ottima resa in video, che lo rende perfetto per streaming e contenuti vari.

Attualmente Peak vanta più di 42.000 recensioni su Steam, il 93% delle quali sono positive, per una media complessiva Molto positiva. Anche in termini di picco di giocatori contemporanei fa degli ottimi numeri, riuscendo a raggiungere spesso i 100.000 giocatori, per un picco massimo di 114.492 giocatori contemporanei avuto cinque giorni fa.

Anche gli abbordabilissimi requisiti di sistema, che consentono di giocarci su qualsiasi PC che non risalga al giurassico, sono un fattore utile per la sua diffusione:

Requisiti di Sistema

Sistema operativo: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit
OS: Win 10

Processore: Intel Core i5 @ 2.5 GHz or equivalent

Memoria: 8 GB di RAM
Scheda video: GTX 1060 or RX 6600 XT

Versione 12 Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati