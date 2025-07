Samsung potrebbe produrre anche orecchini e collane intelligenti: sarà questo il futuro degli indossabili?

Won-joon Choi, COO della divisione Samsung mobile, ha parlato dell'intelligenza artificiale e del settore degli indossabili. Secondo quanto riportato da CNN e da Android Authority (trovate le fonti in calce), Samsung prevede che nel futuro verranno introdotti accessori totalmente inediti che non richiederanno l'utilizzo di uno smartphone, presumibilmente collane e orecchini. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Nuovi accessori IA Secondo Won-joon Choi, l'intelligenza artificiale potrebbe consentire un'ondata di nuovi dispositivi mai visti prima e sempre più accessibili, come "qualcosa da mettere intorno al collo o da indossare sulle orecchie". "Crediamo che debba essere indossabile, qualcosa che non si debba portare con sé, che non sia necessario portare con sé. Quindi potrebbe essere qualcosa che si indossa, occhiali, orecchini, orologi, anelli e talvolta una collana", ha dichiarato. Il futuro smart di Samsung potrebbe includere collane e orecchini Quando CNN ha chiesto quali siano i piani di Samsung, Choi ha risposto che l'azienda sta "valutando ogni tipo di possibilità", lasciando quindi pensare proprio ai nuovi accessori intelligenti. Tuttavia, pare che Samsung voglia creare un prodotto che non sia totalmente autonomo, ma che possa essere associato allo smartphone in modo da non sostituirlo completamente.