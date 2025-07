Cosa giocherete questo weekend? Patapon 1+2 Replay, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 o un gioco 5+6 per continuità?

Il fine settimana è appena iniziato e voi siete lì presi dall'angoscia di scegliere a cosa giocare nei prossimi due giorni... sempre che non siate in vacanza e abbiate molto più tempo libero a disposizione. Certo, portarsi un PC o una console fissa sulla spiaggia non è semplice, per questo è meglio evitare la spiaggia. Anche in montagna no è comodissimo giocare, ma ci si adatta. Deliri a parte, cosa giocherete questo weekend?

Purtroppo non ci sono moltissime nuove uscite di grosso calibro, quindi dovete affidarvi a ciò che passa il convento o lanciarvi con violenza contro il backlog. Vediamo cosa passa il convento.