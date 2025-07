I tempi, però, sono cambiati. Il gioco avrà tenuto il passo? Vediamo insieme come se la cava il "vecchietto" in questa recensione.

E, di colpo, è il 2000

Tony Hawk's Pro Skater ha lasciato un segno indelebile a livello culturale, questo è indubbio. Però lo ha fatto più di venticinque anni fa. I tempi sono cambiati. Nuovi giganti si sono presentati alle porte e hanno rivoluzionato in egual misura il settore. Quindi, un gioco come 3+4 ha tutto da dimostrare.

Come già visto in 1+2, questa edizione presenta le carriere dei due giochi, comprendenti tutti i folli livelli che hanno fatto la fortuna della serie più qualche graditissima aggiunta. Per motivi di coesione dell'esperienza, il 4 ha subito una "regressione" in direzione dell'impianto di gioco dei primi tre capitoli, perdendo quella struttura semi-esplorativa con missioni da raccogliere in giro per le mappe che ha fatto poi la fortuna della serie Tony Hawk's Underground.

Ogni livello, dall'iconica fonderia, al parco acquatico, fino all'incredibile nave da crociera, presenta degli obiettivi da portare a termine entro il tempo limite di 2 minuti, oltre a tutta una serie di collezionabili più o meno nascosti che incrementano il denaro, sbloccano oggetti segreti o forniscono punti statistica con cui far avanzare i nostri personaggi di gioco. Completare un obiettivo ci porterà un passo più vicino a raggiungere la mappa successiva, dove ripeteremo il processo fino ad averle sbloccate tutte.

Grinding su un tubo dissotterrato tra i giardini del college

"Tutto qui?" direte voi. Già solo portare a termine tutte le idiozie che il gioco ci lancia contro richiede un discreto numero di ore, ma, nel caso in cui non ne aveste avuto ancora abbastanza, dopo aver completato tutti i livelli al 100% si sbloccheranno nuovi obiettivi ancora più ostici e, portati a termine anche questi, si apriranno le porte delle carriere specifiche per ogni singolo skater presente nel gioco, tutti liberamente selezionabili dal menù principale. Quanti? Ben trenta.