Tony Hawk's Pro Skater 3+4 parte bene, ma non batte Mario Kart World nella classifica inglese

In cima alla classifica ritroviamo ancora Mario Kart World, che ormai sembra destinato a diventare una presenza fissa, un po' come lo sono anche EA Sports FC 25 e Hogwarts Legacy, che questa settimana sono al terzo e quarto posto.

Come ogni lunedì mattina, è arrivata la classifica dei giochi più venduti in formato fisico nel Regno Unito . Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ha debuttato con successo, conquistando subito la seconda posizione. Secondo i dati di GfK, circa due terzi delle copie sono state vendute su PS5, seguita da Nintendo Switch 2 con l'11%, Switch 1 con il 10%, PS4 con il 6% e il restante su Xbox.

Bene anche The Sims 4 e Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2

Scorrendo la top 20, troviamo Assassin's Creed Shadows al quinto posto, con un balzo dalla venticinquesima posizione della scorsa settimana. Oltre al ritorno della serie Tony Hawk's Pro Skater, la scorsa settimana c'è stato anche il debutto delle versioni pacchettizzate di The Sims 4: Enhanced by Nature e Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2, che si sono classificate rispettivamente al settimo e undicesimo posto.

Un testa a testa tra Mario e Luigi in Mario Kart World