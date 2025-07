Superman è un successo al lancio, già tra i migliori debutti al botteghino del 2025

Per quanto riguarda la classifica specifica dei migliori lanci sul mercato nord americano di quest'anno, al primo posto c'è ancora Un Film Minecraft , vero e proprio fenomeno del 2025 con 162 milioni di dollari, seguito da Lilo & Stitch con 146 milioni di dollari, mentre Superman si piazza al terzo posto con 122 milioni di dollari raccolti nel weekend di apertura in USA.

Superman inizia alla grande il suo percorso facendo registrare uno dei migliori lanci come incassi al botteghino nel primo fine settimana, inserendosi in un 2025 che sembra segnare una notevole ripresa per Hollywood e posizionandosi precisamente al terzo posto tra i migliori debutti sul mercato interno USA.

Un personaggio molto americano

Questo ovviamente si spiega con la storia del personaggio: Superman è essenzialmente un'icona americana e gode di maggiore successo in patria, cosa che spiega anche il successo decisamente maggiore registrato sul mercato locale rispetto a quello globale.

In ogni caso, è comunque un personaggio conosciuto in tutto il mondo, ed è probabile che anche le ottime impressioni emerse dalle recensioni da parte della critica possano avere un effetto positivo sul lungo termine per il film, migliorando ulteriormente la sua traiettoria.

Per il momento, ancora non è stato raggiunto il ritorno economico, considerando che i costi di produzione ammontano a circa 225 milioni di dollari, ma manca veramente poco ed è praticamente certo che il film sia destinato al successo, su questo fronte.

Superman riveste peraltro un ruolo chiave per l'intera avventura di DC Comics al cinema, considerando che rappresenta un po' il rilancio dell'universo cinematografico in questione sotto la nuova guida di James Gunn, e per ora sembra stia raggiungendo gli obiettivi sperati.