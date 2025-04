Un Film Minecraft continua a macinare numeri impressionanti, raggiungendo un altro traguardo al botteghino

In totale, il film ha raccolto circa 345 milioni di dollari nel mercato "domestico", ovvero in Nord America, mentre ha superato i 376 milioni di dollari nel resto del mondo , portando il totale dunque a 721 milioni di dollari di incassi.

Lo scorso weekend, secondo Box Office Mojo, Un Film Minecraft ha raccolto oltre 41 milioni di dollari negli Stati Uniti, con la domenica in calo rispetto al sabato ma probabilmente anche a causa delle festività di Pasqua, che potrebbero aver fatto diminuire l'affluenza al cinema.

Un Film Minecraft continua la sua corsa al successo, facendo registrare altri numeri impressionanti come incassi al botteghino e superando il traguardo dei 700 milioni di dollari in tutto il mondo, cosa che conferma la sua posizione di secondo film di maggiore successo tra quelli basati su videogiochi.

Il secondo film di maggior successo tra quelli sui videogiochi

Si tratta di un risultato davvero notevole, che consolida la seconda posizione di Un Film Minecraft tra i film basati su videogiochi di maggiore successo nella storia, alle spalle di Super Mario Bros. Il Film che risulta ancora piuttosto lontano, con i suoi 1,3 miliardi di dollari raccolti.

Il divario è ancora molto ampio, ma è chiaro che Un Film Minecraft è l'avversario più temibile per il film d'animazione di Nintendo, e la cosa non era del tutto prevedibile, considerando l'accoglienza a dir poco fredda con cui è stato ricevuto dalla critica.

Il fatto che si basi su uno dei videogiochi di maggior successo della storia faceva comunque intuire il potenziale dell'adattamento, così come il fatto che le scene di cui è composto sembrano perfette per diventare virali, e questo mix ha evidentemente avuto gli effetti sperati dai produttori.

Con questo successo, il seguito è ovviamente già in progetto presso Warner Bros, mentre a quanto pare Jack Black è di recente andato al cinema a dire ai fan di Un Film Minecraft di non lanciare cibo e non urlare.