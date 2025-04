I giocatori di Minecraft sono aumentati parecchio grazie al film

Stiamo insomma parlando di due settimane consecutive di crescita a doppia cifra per un gioco che si aggira stabilmente attorno ai 170 milioni di utenti mensili : qualcosa che non si vede tutti i giorni.

A quanto pare Un Film Minecraft ha fatto aumentare in maniera considerevole i giocatori di Minecraft : come spesso accade, il successo della pellicola con Jack Black e Jason Momoa ha spinto le percentuali coinvolgimento del titolo Mojang, già seguitissimo.

Sono aumentate anche le vendite

Non solo il numero dei giocatori attivi: anche le vendite di Minecraft hanno subito un aumento importante, con Nielsen / GFK che riporta un +25% su Nintendo Switch nella settimana precedente al debutto cinematografico, a cui è seguito un ulteriore +8% quando il film è arrivato nelle sale.

Si tratta di dati che suggeriscono un effetto traino diretto, tangibile e assolutamente non scontato per un titolo pubblicato originariamente nel 2011. Tuttavia non è affatto un'anomalia, anzi parliamo di un trend che generalmente si ripete per ogni trasposizione di questo tipo.

Certo, sempre che il publisher riesca a cavalcare l'onda in maniera efficace, e Mojang in questo caso ha saputo giocare le sue carte: contenuti bonus, promozioni mirate e un'ecosistema già vasto e accogliente hanno fatto il resto.