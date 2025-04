Il cosplay di Nico Robin da One Piece firmato Irine Meier anticipa l'estate

Il cosplay di Nico Robin da One Piece realizzato da Irine Meier anticipa l'estate, riproducendo in maniera fedele l'abito che il celebre personaggio creato da Eiichiro Oda è solito indossare e collocando il set a bordo piscina.

Introdotta inella saga nizialmente come antagonista, sotto lo pseudonimo di Miss All Sunday, Robin si rivela presto molto più di una semplice pedina al servizio di Baroque Works: è una sopravvissuta, una studiosa, una ricercatrice della verità in un mondo che spesso la verità la teme e la nasconde.

Figlia di archeologi e cresciuta sull'isola di Ohara, Robin è stata perseguitata fin dall'infanzia per la sua capacità di leggere i Poignee Griffe, antichi monoliti che custodiscono i segreti del Secolo Buio. Questo passato tragico, segnato dalla distruzione della sua terra natale e da una vita in fuga, conferisce al suo personaggio una grande profondità.