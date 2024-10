Il cosplay di Nico Robin da miruqi è perfetto, nell'outfit da cowgirl dei primi incontri in One Piece

One Piece è sempre una delle serie top in assoluto in ambito manga/anime, cosa che lo rende anche una costante fonte d'ispirazione per varie interpretazioni come questo ottimo cosplay di Nico Robin, personaggio tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, da parte dell'ottima miruqi, che riprende il classico stile da cowgirl della versione Miss All Sunday.

Nico Robin è un personaggio che rappresenta uno dei punti fermi della serie: è stata parte della ciurma di Cappello di Paglia per diversi anni, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works nel ruolo di Miss All Sunday, poi diventata un vero e proprio pilastro della compagnia di eroi, ricoprendo il ruolo di archeologa della ciurma.