Goku Mini da Dragon Ball Daima è protagonista del nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero

Come possiamo vedere, l'aspetto è del tutto simile a quello classico del Goku bambino, ma deriva dagli effetti di una magia che impone a Goku e altri suoi compagni di tornare bambini, in maniera simile a quanto accadeva all'inizio di Dragon Ball GT.

Il piccolo Goku in questione è il protagonista della nuovissima serie animata su Dragon Ball, la quinta in totale nella storia del franchise creato da Akira Toriyama, il cui lancio è peraltro vicino, essendo previsto dalla prossima settimana (l'11 ottobre al livello globale).

Un Goku tornato piccolo, di nuovo

Il trailer riportato qui sotto ci mostra dunque il Goku Mini di Dragon Ball: Sparking! Zero, che riprende precisamente le caratteristiche della nuova serie animata.

In questo caso l'aspetto è da bambino, ma il personaggio mantiene le sue caratteristiche da adulto per quanto riguarda potenzialità combattive, tecniche e altro.

Da notare anche un certo ritorno però agli elementi classici di Goku, come l'uso del bastone allungabile in combattimento e un atteggiamento alquanto vivace, anche rispetto al solito.

Da notare che Goku Mini farà parte dei bonus per le prenotazioni di Dragon Ball: Sparking! Zero, rappresentando uno dei personaggi giocabili già al lancio per coloro che hanno effettuato il preorder, con il gioco in uscita l'11 ottobre. Proprio nei giorni scorsi abbiamo visto un altro trailer spettacolare per il gioco, in vista del lancio.