La colonna sonora di Astro Bot è disponibile su Spotify, Apple Music e Amazon Music

In totale la soundtrack include ben 130 tracce , di cui 87 provenienti da Astro Bot e le restanti da Astro Bot Rescue Mission e Astro's Playroom. La maggior parte dei brani è stata composta da Kenny CM Young mentre il resto della colonna sonora porta la firma di Hirofumi Sasaki, Tadashi Yatabe, Kemmei Adachi e Sachiko Miyano.

Sony ha pubblicato la colonna sonora dell'esclusiva Astro Bot su Spotify, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme musicali, così ora potrete ascoltarla ovunque e in qualsiasi momento.

Link alla colonna sonora di Astro Bot

Potrete ascoltare o acquistare la soundtrack al completo su Spotify a questo indirizzo (o tramite la playlist che trovate qui sotto), su Apple Music da qui e su Amazon Music da qui.

Oltre ad avere una colonna sonora orecchiabile, Astro Bot è stato acclamato da pubblico e critica come uno dei migliori platform adventure arrivati su console PlayStation negli ultimi anni e al momento è il gioco con la media voti più alta di tutto il 2024. A tal proposito ecco la nostra recensione di Astro Bot. Non solo, assieme a Final Fantasy 7: Rebirth è il titolo con più candidature ai The Golden Joystick di quest'anno.