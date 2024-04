One Piece, il cosplay di Boa Hancock di mimisemaan è davvero regale

One Piece rimane uno dei pilastri principali in termini di ispirazioni per le cosplayer, come dimostra anche questo splendido cosplay di Boa Hancock da parte di mimisemaan, che riproduce perfettamente l'altezzosità del personaggio.

Imperatrice di Amazon Lily, Boa Hancock si è rivelata, con gli anni, uno dei personaggi più gettonati per i cosplay, trattandosi di uno dei più carismatici dell'intera serie di anime/manga, recentemente convertita anche in serie TV.

La Boa Hancock in questione è però tratta direttamente dalla tradizione classica del manga: la protagonista di questo cosplay è il capitano delle Piratesse Kuja, membro della Flotta dei Sette prima dello scioglimento del gruppo, ed è in effetti una donna che non passa propriamente inosservata.

Nella serie One Piece viene definita "la donna più bella del mondo", nonostante abbia anche una notevole concorrenza. Per mantenere fede alla sua fama, Boa Hancock si mostra sempre altezzosa ed estremamente elegante, in grado di affascinare chiunque (tranne Rufy, a quanto pare).