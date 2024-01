One Piece, il cosplay di Nami da yakitsvne è in perfetto stile Egghead

Ancora da One Piece arriva un nuovo cosplay di Nami da parte di yakitsvne, che presenta il personaggio in un'edizione un po' particolare, nel perfetto stile di Egghead Island, l'isola del futuro che abbiamo visto all'inizio dell'arco narrativo su Vegapunk e gli altri.

Alla fine dell'arco narrativo di Wano, la ciurma di Cappello di Paglia arriva alla misteriosa isola di Egghead, tappa estremamente complessa da raggiungere a causa delle particolari condizioni climatiche che ne caratterizzano il mare circostante, nonché la superficie stessa, passando da un estremo all'altro.

L'isola è infatti circondata da forti correnti e clima burrascoso, mentre la sua superficie è praticamente tropicale, grazie agli esperimenti effettuati da Vegapunk che ne hanno modificato il clima rendendolo molto più vivibile rispetto al freddo glaciale originario.

Quest'isola, si dice, si trova praticamente 500 anni nel futuro, essendo dominata da una tecnologia avanzatissima che ne ha modificato le caratteristiche, rendendola abitata da una civiltà estremamente progredita. Come spesso accade con gli archi narrativi di One Piece, l'arrivo in quest'area ha determinato anche un cambio di look per i personaggi principali.