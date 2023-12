One Piece: il cosplay di Nami di erin7077_ è uno splendido regalo di Natale

One Piece nonostante gli anni è sempre sulla cresta dell'onda e uno dei soggetti preferiti dai cosplayer. In occasione delle feste natalizie la cosplayer asiatica erin7077_ ci fa gli auguri proponendoci un cosplay di Nami in versione natalizia.

Nami è senza dubbio una dei personaggi più famosi nell'ambito dei manga e anime e giapponesi. È tra i primi personaggi ad entrare nella ciurma di Cappello di Paglia, dunque fa parte del cast dei protagonisti principali di One Piece sin dalla fasi iniziali della storia, apparendo in praticamente quasi tutti gli archi narrativi della longeva opera di Eiichirō Oda.

erin7077_ ha pensato bene di interpretare una versione alternativa della piratessa per festeggiare il Natale, caratterizzata da un vestito rosso a tema con le feste, come possiamo vedere negli scatti pubblicati su Instagram qui sotto.