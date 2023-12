The Legend of Zelda: il cosplay della principessa da Xenon_ne è molto natalizio

Il mito di The Legend of Zelda si mantiene intatto anche tra le cosplayer, come vediamo in questo cosplay di Zelda da parte di Xenon_ne, che si presenta in un costume speciale in edizione invernale per rientrare precisamente nel clima natalizio.

Non si tratta del classico costume invernale della Principessa Zelda diventato in qualche modo "canonico", per così dire, come visto anche in alcune sezioni di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e in Hyrule Warriors: Age of Calamity, bensì di una reinterpretazione originale da parte della cosplayer.

Xenon_ne indossa un abito che ha qualcosa a che fare con gli ornamenti tipici di Zelda, ma risulta seguire un design originale sia come fattura che come colore e decorazioni, eppure potrebbe rientrare nel look, se solo fosse magari un po' meno corto, visto che così com'è non sembra seguire precisamente le linee guida imposte da Nintendo per quanto riguarda l'aspetto del proprio personaggio.