Zelda in costume da bagno nel cosplay di himee.lily in Italia ci fa amare l'estate

L'estate sta per terminare e l'autunno è pian piano più vicino, questo significa che molti grandi giochi sono in arrivo. Molti appassionati però sono ancora con la mente ai giochi di vari mesi fa, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Anche il mondo del cosplay ha festeggiato l'arrivo del gioco e ci ha permesso di ammirare creazioni di alto livello, come il cosplay di Zelda in costume da bagno realizzato da himee.lily.

Zelda è, ovviamente, un personaggio centrale in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e in tutti gli altri giochi. La principessa appare in molteplici versioni e in questo cosplay himee.lily la propone con un costume in stile abito gerudo di Link da Breath of the Wild. Si tratta di un cosplay di ottima fattura, i cui dettagli sono enfatizzati dalle splendide fotografie.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Zelda in costume da bagno realizzato da himee.lily? Il personaggio di The Legend of Zelda è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?