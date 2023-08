Zelda in costume da bagno nei cosplay di maru.wins è accompagnata da molte altre sue versioni

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uscito da qualche mese, ma gli appassionati stanno ancora pensando alle molte avventure di Link ad Hyrule. Protagonista della vicenda è però anche Zelda, che è al centro di una serie di cosplay realizzati da maru.wins, la quale ci propone la principessa in costume da bagno e non solo, accompagnata poi da vari altri personaggi.

maru.wins ci propone ben otto fotografie che mostrano otto cosplay, perlopiù dedicati a Zelda in varie versioni. Nel mezzo, però, troviamo anche Paya, personaggio di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. In questi scatti troviamo in pratica una Zelda per ogni stagione, a partire dall'estate con la versione di Zelda in costume da bagno, passando a versioni invernali e non solo.

Diteci, cosa ne pensate dei vari cosplay di Zelda e degli altri personaggi realizzati da maru.wins? Si tratta di un buon lavoro, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?