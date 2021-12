Breath of the Wild: il cosplay di Zelda di anastasia.komori è invernale e carinissimo

Il 2022 potrebbe essere l'anno di del seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild, o almeno i fan sperano. Questa stagione invernale, per certo, passerà senza scoprire nuove informazioni sul gioco, ma perlomeno possiamo goderci qualche bel cosplay di Zelda. Ad esempio, anastasia.komori ci propone il proprio costume in versione invernale: è carinissimo!

In The Legend of Zelda Breath of the Wild, Zelda appare per poco tempo. La Principessa è presente quasi solo nei ricordi di Link e abbiamo poche occasioni per ammirarne lo stile e il carattere. anastasia.komori ci propone quindi una versione originale con vestito invernale nel proprio cosplay. Non mancano gli elementi più distintivi del personaggio e della saga, come il simbolo di Hirule sulla cintura. Anche l'ambientazione di sfondo è molto bella, con alberi innevati e un cielo limpido che seguono i colori del costume di Zelda.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Zelda realizzato da anastasia.komori? La Principessa di Breath of the Wild è stata ben ricreata, oppure pensate di aver visto versioni migliori?