Breath of the Wild: il cosplay di Zelda in versione Gerudo di japp_leack è molto estivo

Con l'arrivo del nuovo trailer dell'E3 2021 di Nintendo dedicato al seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild, la "febbre" per il primo capitolo della saga è risalita. Una delle prime conseguenze, come testimoniano le classifiche UK delle ultime settimane, è l'aumento delle vendite del primo capitolo. Inoltre, tanti nuovi cosplay spuntano online, come il cosplay di Zelda in versione Gerudo realizzato da japp_leack.

Zelda, all'interno di The Legend of Zelda Breath of the Wild, è un personaggio che non ha troppo spazio. La vediamo infatti quasi unicamente all'interno di flashback che ne raccontano l'evoluzione, mostrandoci le difficoltà patite prima della battaglia contro la Calamità Ganon. japp_leack, però, ha deciso di rappresentare una versione originale del personaggio, al pari di altre cosplayer, puntando a una versione più estiva, ispirata al costume che Link usa per accedere alla città delle Gerudo.

Cosa ne pensate del cosplay di Zelda in versione Gerudo realizzato da japp_leack? Il personaggio di The Legend of Zelda Breath of the Wild vi ha colpito, oppure credete di averne viste versioni di livello superiore?