The Last of Us 2: il cosplay di Ellie firmato likeassassin sembra uscito dal gioco

È passato un anno, ma ancora ne parliamo: The Last of Us 2 ha di certo colpito i giocatori di tutto il mondo, grazie al suo stile unico, ma anche e soprattutto grazie ai personaggi. Su tutti, Ellie è la preferita di molti, anche perché (in teoria) è l'eroina della storia. Ora, Likeassassin ci propone un nuovo cosplay della giovane ragazza in cerca di vendetta e il risultato è veramente incredibile.

Come potete vedere anche voi, Likeassassin ha creato una versione molto fedele di Ellie di The Last of Us 2. In questo scatto, la cosplayer ritrae Ellie con un fucile tra le mani, mentre osserva con sguardo forse stupito, forse preoccupato, qualcosa in lontananza che noi possiamo solo immaginare. I vestiti sono strappati, sporchi, mentre Ellie è sporca di sangue, chiaro segno delle sue vittorie. Innegabilmente, il cosplay riesce a colpire nel segno sotto ogni punto di vista. Potete inoltre vedere un filmato, scorrendo nel post di Instagram, che ci mostra il diario di Ellie, così come qualche scena d'azione.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Ellie realizzato da likeassassin? La protagonista di The Last of Us 2 è stata ricreata nel modo migliore, a vostro parere, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?