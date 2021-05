The Last of Us 2: il cosplay di Ellie di dvbhebrickmvster è elogiato da Naughty Dog

The Last of Us 2 è stato di certo uno dei giochi più significativi del 2020. La grande esclusiva ha chiuso la generazione PS4 così come il primo capitolo aveva chiuso la generazione PS3. Naughty Dog ha creato un gioco massiccio, crudo e straziante. Protagonista numero uno del gioco è Ellie, che ritorna dopo le avventure del primo gioco. Ora, dvbhebrickmvster ci propone un cosplay di Ellie di qualità talmente elevata da spingere Naughty Dog stesso a elogiarlo e a condividerlo tramite il proprio profilo Instagram ufficiale.

Naughty Dog scrive, precisamente: "Modalità foto durante il Giorno 2 di Seattle? No, è l'incredibile cosplay di Ellie realizzato da dvbhebrickmvster!". La qualità di questo cosplay di Ellie è oggettivamente altissima. La cura per i dettagli è incredibile, soprattutto per il vestiario e l'arma impugnata dalla ragazza. Anche i toni scuri si addicono perfettamente a The Last of Us 2.

Se però preferite dei cosplay dai toni più caldi e pacifici, allora vi consigliamo di ammirare quanto realizzato col cosplay di Ciri di Saiwestwood: è meraviglioso. Come non citare poi il cosplay di Zelda di Grusha che si rilassa nella sauna. Infine, ecco il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle: vi ipnotizza con gli occhi.

Cosa ne pensate di questo cosplay di Ellie da The Last of Us 2? Quanto realizzato da dvbhebrickmvster è di vostro gradimento, oppure credete che vi siano versioni della protagonista di qualità superiore?