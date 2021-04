My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle vi ipnotizza con gli occhi

My Hero Academia è uno degli show più apprezzati degli ultimi anni (senza dimenticare il successo ottenuto anche come manga). Il merito è di certo dell'immenso cast: i personaggi della serie sono tutti intriganti e profondi, con una caratterizzazione unica, sia a livello psicologico che a livello artistico. Uno dei personaggi di più apprezzati è un villain, una delle antagoniste: Himiko Toga. Ora, Lit.miracle ci propone un nuovo cosplay di Himiko Toga: il risultato finale ci ipnotizza con gli occhi.

Come potete vedere poco sotto nella fotografia condivisa da Lit.miracle su Instagram, si tratta di un nuovo scatto di un set che abbiamo già avuto occasione di ammirare nel corso delle ultime settimane. Per questo cosplay, la ragazza ha optato per la versione nera del costume da scolara di Himiko Toga. Il vero punto di forza di questo cosplay, però, sono gli occhi, in grado di ipnotizzarci.

Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo scatto di Himiko Toga realizzato da Lit.miracle? La villain di My Hero Academia è stata ben rappresentata, oppure credete che vi siano versioni più fedeli di questo personaggio?