My Hero Academia: il cosplay di MT Lady di missbricosplay è semplice ed efficace

My Hero Academia è oramai alla quinta stagione e i fan della serie anime/manga non vedono l'ora di vedere in azione Midorya e i molti (moltissimi!) personaggi che combattono contro il crimine. My Hero Academia dispone di un cast incredibile ed è difficile scegliere il proprio preferito. Di certo, alcuni sono grandi fan di MT Lady, l'eroina in grado di diventare una gigantessa. Ora, missbricosplay ci propone il suo cosplay di MT Lady: è semplice ma efficace.

Come potete vedere in calce, missbricosplay propone un singolo scatto di MT Lady. Questo cosplay è ispirato alla posa tipica dell'eroina di My Hero Academia: potete vederla anche voi nella seconda immagine proposta su Instagram da missbricosplay.

missbricosplay ha proposto uno scatto semplice, ma non si è dimenticata di inserire un fondale urbano che, tramite la prospettiva, rende la sua MT Lady gigantesca, come nell'anime. Questo cosplay è quindi estremamente azzeccato.

