Project Triangle Strategy punta a 50 ore di gioco con molteplici finali

Lo scorso mese, Nintendo ha svelato all'interno del proprio Direct un nuovo gioco esclusivo sviluppato da Square Enix: parliamo di Project Triangle Strategy, un gioco di ruolo tattico a turni in arrivo su Nintendo Switch il prossimo anno. Manca ancora molto, quindi, all'uscita, ma abbiamo già avuto la possibilità di provare la demo. Inoltre, il producer ha anche parlato della lunghezza in termini di ore e dei finali.

Tomoya Asano, producer di Square Enix, ha parlato durante una diretta YouTube di Game Live Japan e ha affermato: "La nostra idea per il gioco è di inserire molteplici finali. Per quanto riguarda la longevità del gioco, quello è ancora da decidere... puntiamo sempre intorno alle 50 ore circa, ma alla fine non accade quasi mai." Project Triangle Strategy punta quindi alle 50 ore, ma per ora non vi è la certezza: una singola run, in ogni caso, dovrebbe durare ben meno se le 50 ore includono tutti i finali.

Al producer di Square Enix è poi stato anche chiesto quando sarà possibile scoprire di più riguardo a Project Triangle Strategy: la risposta di Asano è un po' generica ("speriamo prima che faccia freddo") ma sembra rassicurare sul fatto che nel corso del 2021 ci sarà ancora spazio per questo gioco di ruolo strategico a turni.

In attesa di altre novità, vi ricordiamo che potete leggere il nostro provato della demo di Project Triangle Strategy. Se volete rivedere il trailer e scoprire le informazioni svelate all'annuncio, invece, potete vedere la nostra notizia originale.