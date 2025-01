Triangle Strategy è tornato disponibile su Nintendo Switch, Square Enix che ora risulta come publisher

Senza addurre particolari motivazioni per la sua momentanea assenza, Triangle Strategy è tornato a disposizione su Nintendo Switch all'interno del Nintendo eShop, con la variazione visibile del marchio Square Enix che risulta come publisher adesso.

Avevamo segnalato la rimozione momentanea del gioco dal Nintendo eShop alcuni giorni fa, cosa che poteva far pensare a una qualche variazione nella distribuzione, come il fatto che il gioco fosse in arrivo su altre piattaforme come PlayStation e Xbox, considerando che rimane presente solo su PC, Nintendo Switch e Meta Quest.

Ebbene, per il momento non ci sono stati annunci al riguardo, ma la piccola variazione emersa dopo questo periodo di rimozione dal mercato potrebbe preludere effettivamente a delle evoluzioni in questo senso.