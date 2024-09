Triangle Strategy è stato annunciato per Meta Quest 2 e Meta Quest 3 con data di uscita

Il publisher Square Enix e il team Prima hanno annunciato l'arrivo di Triangle Strategy su Meta Quest 2 e Meta Quest 3 , con data di uscita fissata per il 31 ottobre, come adattamento in realtà virtuale dell'ottimo strategico uscito già su PC e Switch.

Uno strategico classico in realtà virtuale

Per quanto riguarda sviluppo della storia e progressione dei personaggi, Triangle Strategy presenta una particolare caratteristica con il sistema di voto, che consente di decidere, in accordo o meno con i compagni di battaglia, come agire in determinate situazioni.

Questo porta anche a bivi e situazioni diverse nell'avanzare della storia, con scelte importanti da prendere.

Il rapporto con i compagni può inoltre progredire e prendere diverse strade attraverso l'interazione con questi, che avviene soprattutto con i dialoghi all'accampamento, altro elemento di grande importanza nel gioco.

Nella versione Meta Quest, Triangle Strategy ha ricevuto ovviamente un adattamento incentrato sulla visualizzazione in realtà virtuale, che incrementa nell'immedesimazione nel mondo di gioco immergendoci proprio al suo interno.

Il gioco sarà disponibile al prezzo di 26,99€, ma nei primi giorni potrà essere acquistato con un'offerta di lancio a 22,99€.