Triangle Strategy è stato rimosso temporaneamente da Nintendo Switch eShop: è in arrivo su PlayStation e Xbox?

Triangle Strategy in versione Nintendo Switch risulta rimosso dal Nintendo eShop , ma Square Enix ha già avvertito che si tratta di una situazione temporanea: la questione però innesca un altro interrogativo che potrebbe avere delle basi logiche, ovvero se il gioco sia in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S .

Un precedente importante

La rimozione del gioco è stata comunicata dalla stessa Square Enix con il messaggio riportato qui sotto, attraverso l'account ufficiale su X.



"Triangle Strategy non è momentaneamente disponibile per l'acquisto su Nintendo Switch eShop, coloro che l'hanno già acquistato possono comunque scaricarlo e usarlo", si legge nel messaggio del publisher. "Stiamo lavorando alla questione e vi aggiorneremo non appena il gioco sarà nuovamente acquistabile".

Messa così sembra quasi un problema tecnico momentaneo, ma diversi utenti hanno fatto notare come la stessa cosa fossa successa anche a Octopath Traveler prima della presentazione delle altre versioni console, cosa che potrebbe accadere anche in questo caso.

Il gioco è peraltro disponibile normalmente su Steam e Meta Quest, manca solo all'appello su eShop, almeno in queste ore. Considerando la nuova tendenza di Square Enix al multipiattaforma, è assai probabile che Triangle Strategy possa arrivare anche su PS5 e Xbox Series X|S e si tratterebbe anche di un ottimo arrivo, considerando la qualità del gioco.

