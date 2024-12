I giochi di Sonic in produzione sarebbero due e arriverebbero tra non troppo tempo

È un periodo intenso per SEGA e precisamente per il suo franchise di Sonic. A ottobre è arrivato il videogioco Sonic x Shadow Generations e il primo gennaio (in Italia perlomeno) arriverà il lungometraggio Sonic 3 - Il Film. Ovviamente la compagnia giapponese non si fermerà qui e ha certamente in programma altri videogiochi. Quali?

Non abbiamo informazioni ufficiali, ma ovviamente dove non arrivano le dichiarazioni dell'editore arrivano i leak e i rumor. A questo giro a commentare è Ryan from the Bronx (precedentemente noto come Midori) che parla di ben due giochi in produzione.