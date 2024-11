Il prossimo gioco di Sonic è al centro di nuovi rumor: si parla di birre e record mondiali

Stanno nuovamente circolando in rete dei rumor dedicati a un nuovo gioco di Sonic. La fonte è Ryan from the Bronx, noto in precedenza come Midori, che parla di un nuovo nome in codice legato a tale capitolo.

I dettagli sui rumor del prossimo gioco di Sonic

In risposta al commento di Ryan from the Bronx, l'utente Twitter WOKENJJT ha fatto notare che i remake e le remaster di Sonic tradizionalmente utilizzano come nome in codice termini associati alle birre, mentre i nuovi giochi non lo fanno.

L'idea nello specifico è che questo nuovo capitolo sarebbe un remake di Sonic Heroes. Non solo questo si associa al quanto appena detto riguardo al nome in codice, ma avrebbe doppiamente senso in quanto tale videogioco detiene l'attuale Guinness World Record per il "videogioco di piattaforme con il maggior numero di personaggi giocabili".

Sonic Heroes, inoltre, venne ben recepito all'epoca dell'uscita, quindi avrebbe anche senso che SEGA - che sta ridando forza all'IP di Sonic anche con remaster e remake da anni - voglia portare tale capitolo (che ricordiamo è del 2003, anno di uscita giapponese) sulle console moderne.

Va comunque precisato che i rumor su Sonic Heroes proseguono da alcuni mesi ed erano già stati segnalati da Midori e Universo Nintendo la scorsa primavera. Sono inoltre solo voci di corridoio, fino a quando SEGA non darà conferme, quindi è meglio prendere il tutto con le pinze.

La saga è in un buon momento, come possiamo vedere dal fatto che Sonic x Shadow Generations ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite e non perde velocità.