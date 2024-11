Super Mario RPG per Nintendo Switch in offerta su Amazon per il Black Friday

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it

Il gioco offre una grafica aggiornata e una colonna sonora rimasterizzata , mantenendo l'essenza del titolo originale. È adatto sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori che desiderano esplorare il mondo di Mario in un contesto RPG.

Super Mario RPG è un gioco di ruolo che combina elementi classici della serie Mario con meccaniche RPG coinvolgenti . I giocatori possono controllare Mario e altri personaggi iconici in un'avventura ricca di azione e strategia.

Il Black Friday 2024 di Amazon continua con una serie di promozioni speciali. Fino alle 23:59 del 2 dicembre, sono disponibili sconti su numerosi prodotti, tra cui videogiochi per Nintendo Switch. Tra le offerte più interessanti, spicca Super Mario RPG . Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più competitivi mai visti sulla piattaforma . Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

