Super Mario RPG è in sconto su Amazon Italia, vediamo il prezzo del gioco per Nintendo Switch

Che gioco è Super Mario RPG

Parliamo di un gioco di ruolo nel quale vestiamo i panni di Mario e i suoi alleati. Precisamente è un remake del gioco originale, con una grafica ricreata per Nintendo Switch. In questo capitolo dobbiamo salvare la Via Stellare e fermare la malvagia Banda di Fabbro Magno.

Il gioco si basa su battaglie a turni con tre personaggi. C'è anche una piccola dose d'azione, visto che dobbiamo premere il pulsante al momento giusto per infliggere danni extra o per respingere un attacco. Ci saranno poi volti noti come Peach e Bowser, ma anche personaggi originali come Mallow e Geno.