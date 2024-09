Bagarino sale di livello e chiede 10.000 dollari per provare ad acquistare PS5 Pro

I bagarini sono creature ambigue che vivono nell'ombra e lucrano sulla FOMO (Fear Of Missing Out, ossia paura di essere tagliati fuori) di alcune persone, che non possono vivere senza avere subito l'oggetto, solitamente tecnologico, del loro desiderio. Normalmente acquistano grossi stock di prodotti che sanno essere desideratissimi e che faranno il tutto esaurito, per rivenderli a prezzi maggiorati. Un bagarino di Ebay ha però raggiunto il livello successivo , chiedendo 10.000 dollari in cambio del "tentativo" di assicurarsi una console PS5 Pro 30th Anniversary in edizione limitata.

Troppi soldi?

Sì, si spende tanto ma non c'è alcuna sicurezza che ce la faccia, visto anche che Sony produrrà soltanto 12.300 unità del bundle celebrativo, di cui oltretutto non si conosce ancora il prezzo effettivo.

PS5 Pro a quel prezzo, come dire di no?

Non molto tempo dopo la presentazione di PS5 Pro, che di base costerà 800 euro (950 full optional) PlayStation ha annunciato la sua collezione per il 30° anniversario, con PS5 e controller DualSense decorati con i colori originali della prima console PlayStation. Tra i bundle ce n'è anche uno con PS5 Pro, che include un DualSense, un DualSense Edge, un supporto di ricarica e una custodia personalizzata per l'unità disco. Le prenotazioni si apriranno il 26 settembre, mentre la console sarà consegnata l'11 novembre.

Immaginiamo che già di suo non sarà economico, ma 10.000 dollari è un prezzo davvero folle da spendere, oltretutto senza avere la sicurezza che si riuscirà a ottenerlo. Certo, Sony ci ha messo del suo, permettendo di prenotare PS5 Pro solo da PlayStation Direct, nelle regioni supportate, ma parliamo comunque di 10.000 dollari. C'è da dire che il bagarino in questione non è da solo, visto che ce ne sono altri che fanno la stessa offerta per 5.000 dollari. Insomma, che stiano tastando un nuovo, potenziale mercato?