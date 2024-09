Quiet ha festeggiato i nove anni di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain giocandoci su Twitch per tre ore

Probabilmente il modo migliore per festeggiare il compleanno di un videogioco è quello di giocarci. Lo ha fatto ad esempio Stefanie Joosten con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain , in cui ha interpretato Quiet . La nostra ha trasmesso un lungo live stream su Twitch, durato quasi tre ore e mezza, in cui ha provato il gioco in diretta, commentando malinconicamente il tempo passato e come per lei sia stato un'esperienza fondamentale.

Retroscena

La Joosten ha anche raccontato alcuni retroscena dello sviluppo e di quanto è stato bello aiutare nella realizzazione del gioco, l'ultimo firmato da Hideo Kojima per Konami (se non consideriamo P.T., che comunque non era un gioco completo). Guardiamo il filmato e festeggiamo insieme a lei.

Se ricordate Quiet era uno dei personaggi più iconici di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, anche per via del suo abbigliamento non proprio coprente. La Joosten prestò le sue fattezze e interpretò il personaggio, dandole anche la sua voce. Fu Kojima stesso a volerla dopo averne visto la sicurezza al provino, unica delle presenti a conoscere bene i videogiochi e a riuscire a interpretare un'assassina infiltrata in modo convincente.

Il motivo per cui Kojima ha voluto Quiet mezza nuda è noto, anche perché è stato lui a spiegarlo su X (all'epoca Twitter). C'è una motivazione interna alla storia, naturalmente, ma la verità è che il maestro voleva avere dei personaggi sexy per ispirare le cosplayer, così Yoji Shinkawa, il character designer, nonché suo storico amico e collaboratore, lo ha accontentato. Diciamo che a suo modo ha avuto una grande intuizione, visto l'altissimo numero di cosplay di Quiet che girano per internet e per le fiere di settore.

Per il resto vi ricordiamo che Metal Gear Solid V: The Phantom Pain fu pubblicato il 1° settembre 2015 su PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One e Xbox 360. La versione PC fu pubblicata il 15 settembre dello stesso anno.