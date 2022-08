Metal Gear Solid: il cosplay di Quiet di Byoru non passa inosservato

Metal Gear Solid 5 forse non verrà ricordato come il miglior capitolo della celebre serie di Hideo Kojima, ma parliamo comunque di un gioco di altissimo livello che ha affascinato milioni di giocatori. A proposito di fascino, ammiriamo il cosplay di Quiet realizzato da Byoru, la cecchina che non lascia indifferente neppure Venom Snake.

Quiet è un'esperta tiratrice interpretata dall'attrice Stefanie Joosten, che ricopre un ruolo di primaria importanza nelle vicende di Metal Gear Solid V, instaurando un forte legame anche affettivo con Venom Snake. Grazie alla terapia parassitaria a cui è stata sottoposta per salvarle la vita, la donna ha ottenuto abilita sovrumane ed è capace di assorbire le sostanze nutritive dalla pelle, cosa che la costringe ad indossare abiti in grado di esporre quante parti più possibile del corpo. L'altro svantaggio della sua condizione è che non può parlare in lingua inglese, altrimenti i parassiti nel suo corpo ucciderebbero i soldati della Mother Base, il che le impedisce di comunicare con Snake se non con dei gesti, da qui il nome "Quiet".

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, il cosplay realizzato da Byoru è ricco di dettagli e indubbiamente di alto livello. Parrucca e costume sono molto fedeli a quelli della Quiet originale, con la modella che forse ha calcato un po' troppo la mano sui centimetri di pelle esposta.

