The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di July è da spiaggia

In un'estate così torrida non c'è niente di meglio che passare una rinfrescante e rilassante giornata al mare. La modella July ha pensato bene di unire l'utile al dilettevole realizzando un cosplay di Elizabeth di The Seven Deadly Sins da spiaggia perfettamente a tema estivo.

Elizabeth è la protagonista femminile dell'opera di Nakaba Suzuki. Terza principessa di Lyonesse, suo malgrado è costretta a fuggire dal regno per salvare la famiglia reale da un complotto, mettendosi alla ricerca dei famigerati "Sette Peccati Capitali", un temuto ordine di ex-cavalieri. Incontrerà così Meliodas, il capitano di questo gruppo, e da qui avrà inizio una lunga avventura ricca di combattimenti, colpi di scena e personaggi variopinti.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, July ha deciso di realizzare un cosplay un po' diverso dal solito ambientato al mare. Questa versione alternativa di Elizabeth indossa un abito bianco estivo e una singola calza a rete sulla gamba sinistra, un tratto caratteristico in comune con l'iconica uniforme da cameriera del Boar Hat. Di cosplay della principessa di Lyonesse ne abbiamo visti a bizzeffe negli anni, quindi ben vengano delle interpretazioni un po' diverse dal solito e in questo caso specifico a tema con la stagione.

