Cult of the Lamb, Immortality e Soul Hackers 2 sono i giochi più attesi di agosto 2022

Si potrebbe pensare che agosto non sia proprio un mese adatto per lanciare grandi giochi, ma il pieno dell'estate ci ha già dimostrato di saper offrire, invece, alcune delle migliori proposte dell'anno. Anche questo agosto 2022 non scherza, e l'elezione dei giochi più attesi del mese dimostra la notevole ricchezza della lineup in arrivo nei prossimi giorni: a spuntarla sono addirittura tre giochi diversi, vista la presenza di un pari merito in cima alla classifica redazionale, con Cult of the Lamb, Immortality e Soul Hackers 2 a guidare le attese tra redazione e lettori.

Si tratta di tre giochi molto differenti ma ugualmente interessanti, in grado di ravvivare parecchio il panorama videoludico di mezza estate con esperienze davvero molto particolari. Per il resto, il mese di agosto 2022 si prospetta come un periodo da seguire anche per la presenza della Gamescom, che quest'anno ritorna quasi a pieno regime con l'evento fissato dal 24 al 28 agosto, dunque ci sarà anche modo di vedere varie novità, annunci e trailer nell'ultimo scampolo del mese prima del riavvio a pieno carico del mercato a settembre.

Tra vari giochi indie di grandissimo interesse, qualche porting davvero di lusso e poche (ma buone) uscite di tripla A, in ogni caso, questo agosto 2022 si prospetta comunque come un mese interessante, proseguendo dunque l'ottimo livello visto finora in quest'annata videoludica, ancora alle prese con una transizione generazionale alquanto rallentata per questioni di crisi produttive ma comunque in lenta progressione.