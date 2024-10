Svelate le vendite di Cult of the Lamb: scopriamo quanti adepti ha raccolto

Cult of the Lamb è uno dei più grandi successi dell'editore Devolver Digital, andato ben oltre le aspettative. I dati di vendita aggiornati parlano di 4,5 milioni di copie vendute dal lancio, avvenuto ad agosto 2022 . Si tratta di una quantità enorme, considerando che non stiamo certo parlando di una produzione multimiliardaria, tanto che Massive Monster, la software house che lo ha realizzato, ha continuato a espanderlo lanciando nuovi DLC a pagamento e gratuiti.

La setta cresce

Visto il tema del gioco, c'è anche chi ha deciso di celebrare il suo matrimonio a tema al PAX East australiano , per dire che è diventato un piccolo fenomeno a suo modo, in particolare in Australia, dove ha vinto l'Australian Game Developer Awards (non per niente la patria degli sviluppatori).

Cult of the Lamb racconta la storia di un agnello posseduto che deve costituire e far crescere un culto religioso per il suo salvatore. Riusciremo a creare l'unica vera fede? O ci faremo fermare dalle false divinità? Un bel massacro, con qualche sacrificio umano di contorno, ci farà capire qual è la via da seguire.

Prima di lasciarvi alle vostre preghiere, vi ricordiamo che Cult of the Lamb è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X e S.