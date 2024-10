Una coppia si è sposata allo stand di Cult of the Lamb del PAX Australia

Una coppia Australiana ha deciso di sposarsi allo stand di Cult of the Lamb montato per il PAX Australia, un fiera videoludica di grande richiamo nel continente che vede ogni anno migliaia di presenze. In passato abbiamo già avuto matrimoni a tema videoludico (ad esempio in Giappone esistono agenzie che offrono matrimoni a tema Pokémon), ma questo farà particolarmente felici i fan dei culti pagani indie, che però saranno delusi di sapere che non è stato arricchito da sacrifici umani, anche perché pare che siano vietati per legge.