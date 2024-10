Asuka da Neon Genesis Evangelion nel cosplay di Ainlina si mostra in tutta la sua figura ed è perfetta

Neon Genesis Evangelion è una delle produzioni animate giapponesi più apprezzate in tutto il mondo. Negli anni il suo successo non è calato e tra serie TV e film è stato apprezzato da sempre più persone. Anche il fandom non ha smesso di mettersi all'opera con diverse creazioni, come i cosplay. Possiamo ad esempio vedere il cosplay di Asuka realizzato da Ainlina.

Asuka è il pilota dell'Eva 02. Il suo colore distintivo è il rosso e la ragazza è di origini tedesche e giapponesi, ma ha vissuto negli USA. Asuka viene introdotta abbastanza rapidamente nella storia e si presenta subito come una ragazza apparentemente sicura e arrogante, sebbene nasconda una grande sofferenza interiore. È dotata nei combattimenti, ma fatica a entrare in sintonia con gli altri piloti degli Eva e si demoralizza facilmente quando vedere che gli altri riescono a ottenere risultati migliori di lei. Tra film e serie, Asuka appare in diversi formati ma il più iconico è certamente quello con la tuta rossa da combattimento per pilotare l'EVA.